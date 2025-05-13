История прогремела в первые рабочие дни после майских праздников. В эпицентре скандала – житель города Костерево, который осквернил Вечный огонь. Вот что об этом пишет региональный

История прогремела в первые рабочие дни после майских праздников. В эпицентре скандала – житель города Костерево, который осквернил Вечный огонь. Вот что об этом пишет региональный Следственный комитет. Из пресс-релиза Следственного комитета Владимирской области По предварительным данным, местный житель 1983 года рождения, находясь у Обелиска Победы в городе Костерево Петушинского района, поджигал в Вечном огне