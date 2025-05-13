Он публиковал посты и комментарии с резкой критикой правительства.
Ленинский районный суд города Владимира дважды привлек к ответственности Дмитрия Богатырева за комментарии в социальной сети ВКонтакте. Суд признал, что его высказывания дискредитировали вооруженные силы России и разжигали ненависть к власти.
Богатырев, действуя под ником «Демон Мертвый», публиковал посты и комментарии с резкой критикой правительства, которые, по мнению экспертов, содержали признаки возбуждения вражды. Суд установил, что использование грубых выражений выходило за рамки допустимой критики.
В результате, Богатырев был оштрафован на 40 тысяч рублей за дискредитацию, а также на 15 тысяч рублей за разжигание ненависти к власти. На момент судебного разбирательства его публикации оставались в открытом доступе, хотя позже он удалил свою страницу.