Он публиковал посты и комментарии с резкой критикой правительства.

Ленинский районный суд города Владимира дважды привлек к ответственности Дмитрия Богатырева за комментарии в социальной сети ВКонтакте. Суд признал, что его высказывания дискредитировали вооруженные силы России и разжигали ненависть к власти.Богатырев, действуя под ником «Демон Мертвый», публиковал посты и комментарии с резкой критикой правительства, которые, по мнению экспертов, содержали признаки возбуждения вражды. Суд установил, что использование грубых выражений выходило за рамки допустимой критики.В результате, Богатырев был оштрафован на 40 тысяч рублей за дискредитацию, а также на 15 тысяч рублей за разжигание ненависти к власти. На момент судебного разбирательства его публикации оставались в открытом доступе, хотя позже он удалил свою страницу.