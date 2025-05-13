Он воспользовался её доверием.

В Коврове Владимирской области возбудили уголовное дело против местного жителя. Он воспользовался данными банковской карты подруги и похитил у неё 37 тыс. рублей. Как сообщает прокуратура региона, инцидент произошел в апреле 2023 года, когда мужчина, желая вернуть долг в 30 000 рублей, попросил перевести её деньги с кредитки.Девушка предоставила ему данные своей карты, потому что у самой это сделать не получалось. Деньгами ковровчанин распределялся по собственному усмотрению. Позже факт кражи был раскрыт, а мужчина признал свою вину. В настоящее время дело направлено в суд.Напомним, ранее мы писали, что в