В индустриальном парке «Демидов» в Балашихе в 2023 году “Матрасград” разместил производственное предприятие. За реализацию инфраструктуры парка отвечал «Реалитек».

В индустриальном парке «Демидов» в Балашихе в 2023 году “Матрасград” разместил производственное предприятие. За реализацию инфраструктуры парка отвечал «Реалитек». Общая площадь объекта резидента 5 тысяч квадратных метров, на участке 0,5 га размещены производственные и складские блоки. Объем инвестиций составил более 200 млн рублей. Количество рабочих мест – 60.За два года “Матрасград” нарастил на 50% объемы бизнеса, расширил производство и рынки сбыта, увеличил количество рабочих мест на производстве до 60, открыл шоу-румы более чем в 80 городах России.“Наша фабрика работает в индустрии товаров для сна с 2017 года. Мы занимаемся поставками со всеми мира матрасных комплектующих в Россию. Имея свои площади мы развиваем станочный парк и смежные направления: производство синтепона, тканей трикотажных и жаккадровых. Безусловно, для развитие бизнеса место имеет значение. До принятия решения о размещении - мы потратили почти 6 месяцев на анализ рынка коммерческой недвижимости. Правильный выбор места для склада или офиса может существенно повлиять на эффективность логистики, сроки доставки и, следовательно, на уровень удовлетворенности клиентов. Результаты работы нашего бизнеса говорят о том, что 2 года назад мы сделали правильный выбор.”,- рассказал Владимир Подковыров, основатель компании “Матрасград”.«Реалитек» (входит в А.М.Р. Групп) — девелоперская компания полного цикла, которая разрабатывает инвестиционные проекты от идеи до полной реализации, создает индустриальные парки и реализует промышленную, складскую и коммерческую недвижимость.