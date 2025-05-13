11 миллионов за смерть ребенка – слишком много? Минздрав Владимирской области подал апелляцию на решение суда о моральной компенсации семье погибшего мальчика. Речь о скандальной истории

11 миллионов за смерть ребенка – слишком много? Минздрав Владимирской области подал апелляцию на решение суда о моральной компенсации семье погибшего мальчика. Речь о скандальной истории с гибелью 5-летнего Тимофея Малыгина. В октябре 2022 родители ребенка обратились за помощью в ОДКБ – у сына по непонятным причинам сильно заболел живот и поднялась температура. Как определил