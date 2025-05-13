По информации на 1 января этого года, 56 000 взрослых жителей Владимирской области болеют сахарным диабетом. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава 33-его региона. Сахарный диабет –

По информации на 1 января этого года, 56 000 взрослых жителей Владимирской области болеют сахарным диабетом. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава 33-его региона. Сахарный диабет – хроническое эндокринное заболевание. Оно появляется, если поджелудочная железа не производит нужное количество гормона инсулина или когда организм не может его усваивать. Из-за этого повышается глюкоза в крови. Для