За медицинской помощью из-за укусов клещей обратился 91 житель, включая 17 несовершеннолетних.

По данным оперативного мониторинга на 12 мая, за прошедшую неделю на территории Владимирской области в лечебно-профилактические организации региона за медицинской помощью из-за укусов клещей обратился 91 житель, включая 17 несовершеннолетних.Один из исследованных клещей, снятых с человека, оказался переносчиком иксодового клещевого боррелиоза. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения Владимирской области обратилось 290 человек с жалобами на укусы, включая 70 детей. Случаев клещевого энцефалита в регионе не зафиксировано.