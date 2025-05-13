12 мая в Общественной палате РФ прошли мероприятия, посвященные 15-летию российского национального домена .РФ

12 мая в Общественной палате РФ прошли мероприятия, посвященные 15-летию российского национального домена .РФ: награждение заслуженных работников отрасли благодарностями и грамотами Минцфиры РФ, церемония гашения юбилейной почтовой открытки, круглый стол «Кириллица в интернете. Домен .РФ – символ значимости русского языка в современном мире».Открывая торжественное мероприятие, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев подчеркнул, что Россия была первой среди тех, кто подал заявку на домен, записанный символами национального алфавита: «За первые несколько месяцев в нем было зарегистрировано «ядерное количество» имен, которое позволило ему занять ведущее место среди всех доменов, записанных символами национальных алфавитов и сохранить свое лидерство на протяжении 15 лет. Сегодня домен .РФ с 762 тысячами регистраций является абсолютным лидером среди всех мировых IDN-доменов».Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Шойтов вручил благодарности и почетные грамоты Минцифры РФ за заслуги в развитии связи и информационных технологий, высокий профессионализм и добросовестный труд работникам отрасли – тем, кто стоял у истоков появления домена .РФ и ежедневно работает над развитием российской интернет-инфраструктуры.«Значение кириллицы в глобальном интернет-пространстве трудно переоценить. Согласно актуальным данным за 2024 год, русский язык занимает шестое место по объёму контента в сети Интернет. При этом домен .РФ уверенно лидирует среди всех интернационализированных доменов, опережая даже китайские аналоги. Это подтверждает высокую востребованность кириллического домена как внутри России, так и за её пределами», – рассказал Александр Шойтов. Также он сообщил, что в настоящее время на рассмотрении в Минцифры находится проект Постановления о внесении изменений в части включения дополнительных требований по поддержке кириллических средств интернет адресации в Постановление Правительства РФ «Об утверждении дополнительных требований к программам для ЭВМ и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных».«Работа над этим постановлением идет очень активно, и принятие данного постановления окажет серьезную поддержку внедрению универсального принятия, когда по крайней мере отечественное программное обеспечение будет понимать и принимать все домены и адреса электронной почты, использующие кириллицу», – сказал Александр Шойтов.В торжественной церемонии гашения юбилейной почтовой открытки, приуроченной к 15-летию первого кириллического домена .РФ и выпущенной тиражом 1 000 экземпляров, приняли участие Эльдар Гайфутдинов (Управление Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи), Александр Шойтов (Минцифры России), Антон Горелкин (Госдума РФ, РОЦИТ), Рифат Сабитов (Общественная палата), Алексей Бородин (Региональное содружество в области связи), Михаил Сеславинский (Национальный союз библиофилов), Павел Лушников (Российская государственная библиотека), Мария Иванова (Литературный институт им. Горького).Заместитель начальника управления Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Эльдар Гайфутдинов отметил, что за прошедшие годы домен .РФ стал настоящим символом русскоязычного интернета и примером для многих стран. «762 тысячи доменных имен, тысячи администраторов – все эти цифры говорят о том, насколько успешным оказался проект», – добавил он.Первый заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин подчеркнул, что поддержка развития кириллических доменов должна стать стратегической задачей государства. «Домен .РФ стал важным элементом цифровой дипломатии и продвижения русского языка на глобальном уровне. И мы отмечаем 12 мая как еще один День Победы – День Победы русского языка», – заключил спикер.«Появление домена .РФ явилось большим вкладом в обеспечение технологического и информационного суверенитета России, а также в развитие гражданского общества Российской Федерации», – подчеркнул в своем выступлении председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.На круглом столе «Кириллица в интернете. Домен .РФ – символ значимости русского языка в современном мире» обсуждалось значение кириллицы в интернет-пространстве, особенности развития национального сегмента сети и цифрового суверенитета, а также перспективы поддержки русского языка в интернете. Участники сошлись во мнении, что в развитии домена .РФ и русскоязычного интернета важнейшую роль играет поддержка государства. Директор АНО «ЦВКС «МСК-IX» Алексей Платонов отметил, что язык является одним из главных способов идентификации и самоидентификации, и сегодня очень важно, чтобы в интернете была русскоязычная область, а государство поддерживало внедрение русского языка в сети.Антон Горелкин предложил участникам круглого стола обсудить две инициативы (пока еще не законодательные), которые, по мнению спикера, способны придать рынку кириллических доменных имен дополнительный импульс в глобальной конкуренции. Это преимущественное использование в коммерческой и социальной рекламе адресов сайтов в доменной зоне .РФ и создание общепринятых правил кириллической интернет-адресации для федеральных и региональных органов власти.Генеральный директор Руцентр Андрей Кузьмичев в свою очередь подчеркнул, что интернет внес огромный вклад в обмен культурами и знаниями. «Интернет, пожалуй, величайшее достижение человечества в нашей эпохе. Универсальное принятие — это естественный и важный шаг вперёд, завершающий начатое. Наша цель — сделать интернет, который изначально был мультикультурным по духу, таким же и в техническом воплощении», – сказал он.«С момента своего запуска домен .РФ является не только символом русскоязычного сегмента интернета, но и важной платформой для реализации множества идей и проектов, отражающих разнообразие культуры и предпринимательства в России и отличным маркетинговым инструментом для продвижения своего бизнеса. Сегодня важно не только сохранить это направление, но и сделать его точкой роста — через новые инициативы и инструменты поддержки кириллических ресурсов. Развитие домена .РФ на протяжении 15 лет — это результат усилий отрасли, государства и экспертного сообщества. Поэтому смело могу сказать, что домен .РФ - это наша национальная гордость! РАЭК активно участвует в диалоге по поддержке кириллического сегмента интернета, и сегодня мы готовы усилить эту работу через взаимодействие с разработчиками, контент-платформами, и образовательными проектами. Впереди — работа над интеграцией кириллических доменов в популярные платформы, инструменты веб-доступности, развитие цифровой грамотности на русском языке», – сказала исполнительный директор РАЭК Екатерина Демкина.Завершились мероприятия в Общественной палате подписанием Меморандума о развитии поддержки средств интернет-адресации на государственном языке Российской Федерации. Этот Меморандум подтверждает намерения ключевых участников интернет-отрасли по поддержке и развитию кириллических доменов, включая домен .РФ, и других средств адресации на русском языке – государственном языке Российской Федерации. Среди его подписантов – представители регистратур российских доменов верхнего уровня, учредителей Координационного центра доменов .RU/.РФ, российских компаний, специализирующихся в области интернет-безопасности, вузов, занимающихся вопросами развития и продвижения русского языка в интернете и других организаций, обеспечивающих функционирование российского сегмента сети Интернет.Полная запись торжественных мероприятий опубликована на сайте Общественной палаты РФ: https://www.oprf.ru/live_stream/3289О Координационном центре доменов .RU/.РФКоординационный центр доменов .RU/.РФ выполняет функции национальной регистратуры и обладает полномочиями по выработке правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, аккредитации регистраторов и исследования перспективных проектов, связанных с развитием российских доменов верхнего уровня.Миссия Координационного центра – обеспечивать развитие интернета в России в интересах национального и мирового интернет-сообществ. Сайты центра: https://cctld.ru и https://кц.рф