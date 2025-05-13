С мужчиной расправились якобы из-за того, что он справил нужду на Вечный огонь.

В Костерево во Владимирской области мужчина возвращался домой с дня рождения друга. По дороге он очень сильно замерз и решил немного посидеть у Вечного огня. Из-за угла за ним наблюдали подростки. Парни решили избить мужчину. Сам повод оказался выдумкой. Так, с мужчиной расправились якобы из-за того, что он справил нужду на Вечный огонь. Подробности — в материалеДопрос на камеруУ этого конфликта есть две версии. Согласно первой, мужчина подошел к Вечному огню и помочился на него, за что получил тумаков от местной молодежи, по второй — он просто сидел у монумента и бросил в него две гвоздики.Первая версия родилась из ролика, снятого подростками. На нем они устроили допрос «провинившемуся» местному жителю.– *** на памятник?– Да– Для чего ты это сделал? Либо ты сейчас рассказываешь, либо мы тебя ****.– Никто мне ничего не платил. У меня есть обида. Я родился на Украине, и мой город сейчас бомбят.Такой диалог состоялся между участниками конфликта. Судя по голосам, все они находились в состоянии алкогольного опьянения.Однако вскоре после публикации ролика в местных пабликах стали появляться новые подробности. Очевидцы утверждают, что мужчину заставили признаться в том, чего он не совершал из-за угроз.Якобы на самом деле он активист, который принимает участие в концертах Дома культуры и поддерживает СВО. Неизвестно, насколько достоверны биографические данные о владимирце, но то, что он не мочился на Вечный огонь подтверждает вторая запись с камер видеонаблюдения. На ней мужчина просто сидит у памятника.В деле разбирается БастрыкинИнформация о произошедшем дошла до главы СУ СК РФ Александра Бастрыкина. В отношении жителя Владимирской области все-таки возбудили уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично), однако его обидчикам спуска тоже не дали.«В настоящее время мужчина задержан, устанавливаются мотивы и иные обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет также дана оценка действиям молодых людей, применивших к мужчине физическую силу», — сообщили в СУ СК РФ.Ситуация находится на контроле. О ходе расследования Бастрыкину доложит руководитель СУ СК России по Владимирской области Артем Кулаков.Отметим, что Вечный огонь в Костерево зажгли совсем недавно — в апреле 2025 года.