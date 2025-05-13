В музее-заповеднике «Александровской слободе» открылась выставка «Полет мысли».

В музее-заповеднике «Александровской слободе» открылась выставка «Полет мысли». Это партнерский проект с Международным институтом новых образовательных технологий Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), Музеем-мастерской «3Da Vinci» и Российской государственной библиотекой для слепых.Выставка демонстрирует средневековые инженерные изобретения, ставшие основой для механизмов и прочно вошедшие в наш обиход. Многое из этого создано «полетом мысли» одного человека, гения, опередившего время, - Леонардо да Винчи. Мысль о крыльях всегда витала в творчестве великого Леонардо. Именно поэтому выставка расположилась в историческом пространстве Распятской колокольни, с которой по легенде русский изобретатель Никита-холоп совершил полет в присутствии наблюдавшего за ним Ивана Грозного.«Издавна человек хотел летать. Эта мечта прошла через все культуры мира, затронув великие умы эпохи Возрождения. Да Винчи всю жизнь грезил о летательном аппарате тяжелее воздуха. Наша выставка демонстрирует зарождение и реализацию идеи полета от «Метаморфоз Овидия» до наших дней. Но цель проекта намного шире – показать всю силу творческой мысли великого итальянского гения в разных сферах. Воздухоплавание, вооружение, книгопечатание и т.д. – спектр его интересов охватывал более 50 областей знаний. Особенностью проекта является материализация этих идей с помощью 3D-принтинга и дополненной реальности. Очень надеемся, что «Полет мысли» привлечет, в первую очередь, молодежь, активно осваивающую новые цифровые технологии», – рассказал автор и куратор проекта, директор Международного института новых образовательных технологий РГГУ Сергей Викторович Кувшинов.На выставке можно увидеть модели – прообразы современного вертолета, танка, автомобиля, дельтаплана, пушки, а также чертежи самого да Винчи.Экспозиция, в первую очередь, будет интересна тем, кто не расстается с гаджетами. Ведь с помощью современных технологий дополненной реальности все механизмы здесь «оживают» и приводятся в действие. А интерактивный этикетаж расскажет о каждом объекте увлекательные факты.Проект адаптирован для людей с ограниченными возможностями по зрению. Экспонаты тактильные, поскольку выполнены с применением объемных и рельефно-графических технологий.«Мы давно мечтали создать экспозицию, рассказывающую об изобретениях прошлого, ставших достижением всего человечества. Хотелось познакомить посетителя с теми умельцами, которые своим полетом мысли опережали время. Музею Ивана Грозного этот проект особенно важен – мы надеемся развеять мифы о Средневековье как эпохе варварства, невежества, войн, кровопролитий, эпидемий чумы и проказы. На самом деле это было время величайших открытий и изобретений, которые воплотились в жизнь спустя полутысячелетие! И теперь наши туристы получили возможность в этом убедиться», – поделилась впечатлениями врио директора музея-заповедника М.К. Рыбакова.«Полет мысли» продолжит работу до конца года.