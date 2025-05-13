Прокуратура обнаружила незаконную свалку на улице Трудовой в Муроме. На земле валялся бытовой мусор, старая одежда, бутылки и другие отходы. Как пояснили в надзорном ведомстве, такая

Прокуратура обнаружила незаконную свалку на улице Трудовой в Муроме. На земле валялся бытовой мусор, старая одежда, бутылки и другие отходы. Как пояснили в надзорном ведомстве, такая ситуация создает угрозу загрязнения почвы и причинения вреда окружающей среде, а также нарушает права жителей на благоприятные условия. Из пресс-релиза прокуратуры области Учитывая выявленные нарушения, городской прокуратурой руководителю МБУ