К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне группа компаний «Россети» организовала уличные фотовыставки в разных городах России, посвященные трудовому подвигу энергетиков в годы войны.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне группа компаний «Россети» организовала уличные фотовыставки в разных городах России, посвященные трудовому подвигу энергетиков в годы войны.Одна из таких экспозиций открылась в городе Владимире в Центральном парке культуры и отдыха на улице Мира.Фотовыставка рассказывает о героическом прошлом отечественной энергетики. На стендах размещены уникальные кадры из архивов с краткими описаниями событий.Один из представленных стендов посвящен владимирским энергетикам. Несмотря на тяжелейшие условия, они продолжали самоотверженно трудиться, обеспечивая энергоснабжением социально значимые предприятия.«Владимирэнерго» приглашает жителей и гостей города посетить выставку, узнать об истории энергосистемы в годы Великой Отечественной войны.Работа экспозиции продлится до 25 мая.Отметим, что сотрудники управления и 16 районов электрических сетей «Владимирэнерго» приняли активное участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. Энергетики присоединились к праздничным митингам и шествиям, помогали в благоустройстве памятников погибшим воинам, а также возложили цветы к мемориалам героям войны.