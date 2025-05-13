Закрытая школа в Балакирево все так же не работает. Подрядчик найден, деньги выделены, но ремонт так и не начат. На ситуацию вновь обратил внимание Следком РФ после жалоб местных жителей.

Закрытая школа в Балакирево все так же не работает. Подрядчик найден, деньги выделены, но ремонт так и не начат. На ситуацию вновь обратил внимание Следком РФ после жалоб местных жителей. Зданию школы 62 года. Из-за проблем с теплоснабжением дети сидели на занятиях в куртках. А в 2023 году после обильных осадков сильно потекла крыша. Учебное