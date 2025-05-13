Дом земских врачей Кегелей 1855 года постройки выставили на торги, сообщает пресс-служба правительства области. Историческое здание находиться в Александрове по адресу улица Революции, 68. Это

Дом земских врачей Кегелей 1855 года постройки выставили на торги, сообщает пресс-служба правительства области. Историческое здание находиться в Александрове по адресу улица Революции, 68. Это здание – редкий образец жилой застройки 19 века, который дошел до наших дней практически в первозданном виде. В нем жили земские врачи Николай Августович и Павел Августович Кегели, представителей известного в России