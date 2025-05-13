Он является объектом культурного наследия и местной достопримечательностью.

На официальном сайте «ДОМ.РФ» объявлен аукцион на продажу имущественного комплекса в Александрове Владимирской области, расположенного на улице Революции. Продаётся исторический «Дом врачей Кегелей», построенный в 1855 году. Он является объектом культурного наследия и местной достопримечательностью.Здание, окружённое многоквартирными домами, занималось не только жилыми функциями, но и стало культурным центром города в XIX веке. Общая площадь комплекса составляет 168 квадратных метров, а начальная цена — 3 миллиона 348 тысяч рублей.Заявки можно подавать до 16 июня, а аукцион запланирован на 20 июня.