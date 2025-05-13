Машист погиб на станции «Александров-1» вчера днем, 12 мая. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Подслушано электрички Москвы». По словам автора поста, мужчина отступился во время

Машист погиб на станции «Александров-1» вчера днем, 12 мая. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Подслушано электрички Москвы». По словам автора поста, мужчина отступился во время попытки сойти с грузового поезда. «Шестой канал» связался с пресс-службой Западного МСУ на транспорте СК России, где нам подтвердили гибель мужчины 1985 года рождения (39 или 40 лет). Возбуждено уголовное