Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

В Гороховце 26-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в угрозах убийством в адрес своей соседки.В феврале этого года, во время очередного конфликта, мужчина бросил к ногам своей соседки предмет, имитирующий боевую гранату, сопроводив это угрозами расправы. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, «оружие» оказалось муляжом, приобретенным в интернете в качестве сувенирной продукции.В ходе допроса мужчина признал свою вину, объяснив свой поступок желанием напугать соседку, с которой у него давно сложились напряженные отношения. По его словам, причиной конфликта стало ненадлежащее содержание ее собаки: женщина, как утверждает мужчина, выгуливает питомца без поводка, не контролирует его поведение и позволяет находиться в местах общего пользования. На неоднократные претензии, как заявил задержанный, 66-летняя пенсионерка не реагировала.Уголовное дело предстоит рассмотреть Гороховецкому районному суду. За совершение преступления мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.