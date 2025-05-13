Страховые компании продолжают принимать заявления от пострадавших.

В Киржачском районе Владимирской области в результате взрыва на складе боеприпасов был полностью разрушен жилой дом. По информации пресс-службы «РЕСО-Гарантия», лишь камин и фундамент остались от постройки, а хозяйственные здания также уничтожены.Страховые компании продолжают принимать заявления от пострадавших — на данный момент зафиксировано более 1000 обращений. Половина из них уже на стадии урегулирования.Напомним, взрыв . В результате ЧП пострадали четыре человека — трое военных и один гражданский. Эвакуация жителей была завершена 5 мая.