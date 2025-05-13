Его заставили извиниться на камеру подростки-наркоманы.

В Костерево Владимирской обладать произошел инцидент с мужчиной, который якобы справил нужду на Вечный огонь. В записи, опубликованной в телеграм-канале «Осторожно, новости», он объяснил свои действия обидой на Россию из-за конфликта в Украине.Глава города Марина Климова отметила, что мужчина не мочился на мемориал, а просто сидел рядом и грелся, после чего бросил в огонь два гвоздика. Она добавила, что подростки, находившиеся в наркотическом опьянении, заставили его извиняться за то, что он не делал на камеру. Вечный огонь расположен у памятника «Советскому народу победителю».Напомним, ранее мы писали, что