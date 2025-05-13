57 работников автотранспортного предприятия в Муроме недополучили зарплату за март. Задолженность вместе с процентами за задержку превышала 1,4 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе

57 работников автотранспортного предприятия в Муроме недополучили зарплату за март. Задолженность вместе с процентами за задержку превышала 1,4 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Начальник завода попал под дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (частичная невыплата заработной платы), а также получил представление. После чего работники получили свои деньги. Прокомментируйте