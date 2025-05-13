Сумма задолженности составила 1,4 млн рублей.

В прокуратуре Владимирской области обнаружили нарушения трудового законодательства, связанные с задержкой зарплаты. В Муроме работодатель выплатил задолженность сотрудникам автотранспортного предприятия в размере более 1,4 млн рублей только после вмешательства надзорного ведомства.В отношении компании было возбуждено дело об административном правонарушении за частичную невыплату заработной платы. В результате, работникам также были начислены проценты за задержку.Напомним, ранее мы писали, что