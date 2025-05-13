Где водитель? Как он умудрился протаранить ограждение, вылезти из салона и уйти – непонятно. Жители Струнино опубликовали в соцсетях фотографии с места ДТП. Пост в группе ВК «Подслушано в

Где водитель? Как он умудрился протаранить ограждение, вылезти из салона и уйти – непонятно. Жители Струнино опубликовали в соцсетях фотографии с места ДТП. Пост в группе ВК «Подслушано в Струнино» появился 12 мая в 20:17. На кадрах видно, как автомобиль «Лада» 11-й модели свисает с моста вниз над оврагом. Передняя пассажирская дверь открыта. Рядом никого