Об этом сообщили в управлении МВД и ФСБ России по Владимирской области.

Во Владимире 44-летнего местного жителя обвиняют в незаконном обороте немаркированных табачных изделий: в его гараже обнаружено 22 тысячи пачек контрафактных сигарет. Об этом сообщили в Управлении МВД и ФСБ России по Владимирской области.По версии следствия, мужчина купил и хранил в своем гараже на улице Жуковского около 22 тысяч пачек сигарет различных наименований. Отличительной особенностью продукции было отсутствие обязательной маркировки, подтверждающей ее законное происхождение.Экспертиза установила, что общая стоимость изъятой контрафактной табачной продукции, не облагаемой акцизом, превышает 2,7 миллиона рублей.