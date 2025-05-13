Чемпионат России по самбо среди студентов прошел в Рязани. Среди 400 участников из 40 регионов страны были и наши спортсмены. Представители Владимирской области завоевали три «бронзы».

Чемпионат России по самбо среди студентов прошел в Рязани. Среди 400 участников из 40 регионов страны были и наши спортсмены. Представители Владимирской области завоевали три «бронзы». Анастасия Коноплева взяла приз в весовой категории 65 кг, Илья Мешков стал третьим в категории +98 кг, Халит Садулаев получил бронзовую награду в категории 79 кг. Прокомментируйте новость у