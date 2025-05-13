Об этом сообщили в Госавтоинспекции Владимира.

Инцидент произошел в понедельник, 12 мая, в 18:30 на пересечении Октябрьского проспекта и 1-ой Заводской улицы.Даже не дождавшись сезона дождей, асфальт во Владимире не выдержал нагрузки и обрушился под колесом автомобиля на оживленном перекрестке. Кроссовер Nissan X-Trail неожиданно угодил в дорожную ловушку: под его левым передним колесом образовалась яма.На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Обильные осадки уже не раз приводили во Владимире к образованию на дорогах промоин и гигантских луж, в которых глохли автомобили.