«Это не ДТП, это дружелюбное объятие с инфраструктурой» – шутят в соцсетях. Было бы смешно, если бы не было так грустно – водитель кроссовера двигался по дороге и внезапно провалился в

«Это не ДТП, это дружелюбное объятие с инфраструктурой» – шутят в соцсетях. Было бы смешно, если бы не было так грустно – водитель кроссовера двигался по дороге и внезапно провалился в асфальт. Инцидент произошел вчера, 12 мая, в 18:30 на пересечении 1-ой Заводской улицы и Октябрьского проспекта. Позже выяснилось, что это не первый автомобиль, который