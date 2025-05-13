При строительстве новой дороги от Лыбедской магистрали до улицы Пушкарской произошло ЧП. Сегодня, 13 мая, в 8:15 у дома №46 опрокинулась фура с песком. Как сообщили в ГАИ, водитель большегруза

При строительстве новой дороги от Лыбедской магистрали до улицы Пушкарской произошло ЧП. Сегодня, 13 мая, в 8:15 у дома №46 опрокинулась фура с песком. Как сообщили в ГАИ, водитель большегруза «Скания» допустил опрокидывание при разгрузке песка. От того, что машина легла на бок, никто не пострадал. Однако когда пассажир фуры пытался выбраться из кабины, он