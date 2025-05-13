593 ребенка появились на свет во Владимирской области в апреле. Среди них 297 девочек, 296 мальчиков, 9 двоен, рассказали в пресс-службе министерства по ОДМС, органов ЗАГС и архивов региона. В

593 ребенка появились на свет во Владимирской области в апреле. Среди них 297 девочек, 296 мальчиков, 9 двоен, рассказали в пресс-службе министерства по ОДМС, органов ЗАГС и архивов региона. В прошедшем месяце родители малышей особенно отличились оригинальностью. Среди редких имен для девочек были Алеся, Золушка, Лада, Марвара, Оливия-Ольга, Северина, а для мальчиков – Адам, Виталий,