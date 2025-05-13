74 взрослых и 17 детей покусали клещи на минувшей неделе с 5 по 11 мая во Владимирской области. Всего в этом году в больницы области обратилось 290 жертв клещей, рассказали в пресс-службе

74 взрослых и 17 детей покусали клещи на минувшей неделе с 5 по 11 мая во Владимирской области. Всего в этом году в больницы области обратилось 290 жертв клещей, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Среди паукообразных, снятых с владимирцев за прошедшие семь дней, был один клещ-переносчик болезни Лайма. Энцефалита в регионе по-прежнему нет. Прокомментируйте новость