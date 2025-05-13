Подключиться к ВТБ Мобайл теперь могут все жители Смоленской области, независимо от того, являются ли они клиентами банка.

Подключиться к ВТБ Мобайл теперь могут все жители Смоленской области, независимо от того, являются ли они клиентами банка. Получить SIM-карту оператора можно во всех отделениях ВТБ в регионе, обслуживающих физических лиц.Жителям Смоленской области теперь доступны все преимущества мобильного оператора ВТБ. Абоненты смогут пользоваться выгодными тарифами, совершать безлимитные звонки внутри сети и получать бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои Инвестиции, в том числе за границей и при нулевом балансе. Безопасность мобильной связи обеспечивается защитой от мошеннических и спам-звонков, а также отсутствием платных подписок и непредвиденных списаний.На ВТБ Мобайл можно перейти с сохранением своего номера телефона, при этом клиенту начисляется бонус в размере 1000 рублей на счет. Для этого необходимо в офисе банка получить SIM-карту, на которую будет перенесен текущий номер, и оформить заявку на перенос номера в личном кабинете на сайте vtbmobile.ru.Все новые абоненты ВТБ Мобайл могут протестировать связь всего за 1 рубль и подключить пакет услуг, в котором доступны 3 Гбайт интернет-трафика, 100 минут звонков по России и 30 SMS - в абонентскую плату включены безлимитные звонки внутри сети**. При этом клиент может настроить индивидуальный тарифный план с ежемесячной абонентской платой в мобильном приложении ВТБ Мобайл или на сайте оператора.«Сегодня ВТБ Мобайл доступен в тридцати шести регионах России с охватом от Калининграда до Владивостока. В этом году мы планируем удвоить число регионов присутствия оператора. В отличие от традиционных операторов связи, ВТБ Мобайл может предлагать более выгодные тарифы в одном пакете с банковскими продуктами – например, клиентам, получающим пенсию на карту ВТБ, мы предлагаем скидку до 50% и страхование от травм и несчастных случаев от СК «Росгосстраха» в подарок*, - подчеркнул Алексей Чернецов, генеральный директор ВТБ Мобайл.* Скидку до 50 % на абонентскую плату в течение двух лет может получить абонент ВТБ Мобайл, который получает пенсионные выплаты от Социального фонда России на карту ВТБ, в рамках акции «Серебряные годы». Срок проведения акции с 08.11.2023 по 28.02.2026 года.Опцию «Страхование от несчастных случаев» бесплатно может получить участник акции «Серебрянные годы» от ВТБ Мобайл. Срок проведения акции с 02.10.2024 по 28.02.2026 года.**Тариф «Стартовый» (3 Гб, 100 мин и 30 СМС) доступен только для новых подключений в отделениях Банка ВТБ. Абонентская плата за первую неделю составляет 1 рубль, еженедельная абонентская плата, начиная со второй недели, составляет 200 рублей. Сменить тарифный план клиент может в любое время в Личном кабинете ВТБ Мобайл. Подробнее на vtbmobile.ru. Лицензия № 175836Реклама. Банк (ПАО). ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000