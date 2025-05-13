На руках 62-летней Елены Казанцевой – внук Матвей. Он потерял маму, когда ему было всего 4 месяца. Во время родов мальчик получил гипоксически-ишемическое поражение и пережил

На руках 62-летней Елены Казанцевой – внук Матвей. Он потерял маму, когда ему было всего 4 месяца. Во время родов мальчик получил гипоксически-ишемическое поражение и пережил геморрагический инсульт. В результате сильно пострадал мозг. Матвей в свои 3 года не может сам ни сесть, ни встать — у него тяжелая форма ДЦП. Сейчас он вместе с