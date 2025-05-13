Женщина вместе с сыном держала несколько магазинов в населенных пунктах Юрьев-Польского района. Видимо, желая побольше заработать, обвиняемая торговала контрафактными сигаретами. Как

Женщина вместе с сыном держала несколько магазинов в населенных пунктах Юрьев-Польского района. Видимо, желая побольше заработать, обвиняемая торговала контрафактными сигаретами. Как сообщили в прокуратуре области, в период с ноября 2024 года до 23 января 2025 фигурантка приобрела почти 8 тысяч пачек немаркированных сигарет. Табачные изделия она хранила в своих магазинах и на складе. Контрафактный товар