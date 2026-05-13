Среди трудоустроенных оказались и два участника СВО.

228 жителей Владимирской области нашли новую работу благодаря участию в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства. Среди трудоустроенных оказались и два участника СВО.Ярмарка прошла 17 апреля в Кадровом центре «Работа России» во Владимирской области в рамках нацпроекта «Кадры». Несмотря на низкий уровень безработицы в регионе (всего 0,4%), событие привлекло огромное количество людей: на ярмарку пришли 5 355 человек.Из них 3 537 посетителей (66%) уже имели работу, но хотели проконсультироваться со специалистами, пообщаться с работодателями и, возможно, сменить место трудоустройства. Остальные искали постоянную занятость.Около 3,5 тысяч работодателей представили на мероприятии 4 041 вакансию. В ходе экспресс‑собеседований почти 500 соискателей получили приглашение приехать на предприятия, чтобы подробнее обсудить условия работы. В итоге почти половина из них — 228 человек — успешно трудоустроились.Директор Кадрового центра «Работа России» Владимирской области Наталья Пеньковская рассказала о самых востребованных направлениях. Лидером стала обрабатывающая промышленность: почти треть трудоустроенных (30%) нашли место на областных предприятиях этой сферы. На втором месте — оптовая и розничная торговля: здесь работу получили 14% новых сотрудников. Каждый девятый из успешно прошедших собеседование устроился в сфере сельского и лесного хозяйства. Ещё по 10–12 человек попали на работу в секторы государственного управления, здравоохранения, социальных и других услуг.Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 26 июня.