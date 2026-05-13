В Суздальском межрайонном следственном отделе СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Суздальского района 1967 г.р. по ч.1 ст.151.2 УК РФ.По данным следствия, в июле 2025 мужчина подарил своему 8‑летнему внуку квадроцикл MOTAX Apollo и регулярно позволял ему управлять им.Ребенок управлял техникой без водительских прав категории М, в том числе по дорогам общего пользования.2 августа 2025 на дороге в СНТ Суромна квадроцикл столкнулся с Volkswagen Touran. Мальчик получил телесные повреждения.Дело возбуждено по материалам прокуратуры, следственные действия продолжаются для установления всех обстоятельств.Следственное управление призывает взрослых воздержаться от подобных подарков: это может быть квалифицировано как вовлечение несовершеннолетнего в опасные для жизни действия.