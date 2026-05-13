Программы «Активное долголетие» помогают людям старше 50 оставаться энергичными и востребованными, отмечает администрация Владимирской области.По данным федеральной статистики, на сегодняшний день более 15 миллионов россиян старшего поколения ведут активный образ жизни — они учатся, занимаются спортом, творят и участвуют в общественной жизни.Чем занимаются пожилые люди:- Спорт и физкультура — около 9,5 млн человек регулярно тренируются: посещают секции, ходят в клубы, участвуют в турнирах и фестивалях.- Творчество — более 4,5 млн человек посещают театральные кружки, художественные и музыкальные студии, литературные объединения и мастерские по рукоделию.- Обучение — свыше 1 млн человек осваивают компьютерную грамотность, иностранные языки, курсы по ландшафтному дизайну и другие полезные навыки.- Волонтерство — примерно 400 тысяч «серебряных» волонтеров участвуют в социальных проектах и оказывают помощь тем, кто в ней нуждается.Программы «Активное долголетие» реализуются во всех регионах России в рамках нацпроекта «Семья» и предлагают широкий выбор занятий для людей старшего возраста.В более чем 100 000 клубах, кружках и секциях по всей стране можно подобрать занятия по интересам и продолжать активную жизнь в любом возрасте.