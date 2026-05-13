Дело передано в Селивановский районный суд.

Прокурор Селивановского района утвердил обвинительное заключение против 39‑летнего жителя Дагестана по ч.2 ст.159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц.По версии следствия, в ноябре 2025 года обвиняемый через Telegram сговорился с неустановленным лицом, которое звонками на стационарные телефоны убеждало пожилых людей «задекларировать» деньги, чтобы избежать мнимого наказания.Обвиняемый приезжал по адресам и забирал наличные; для убедительности жертв просили назвать пароль «каштан».Двое пенсионеров потеряли свыше 670 тыс. рублей.Прокуратура заявила гражданские иски о взыскании ущерба.Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.