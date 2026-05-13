Владимирская область помогают фронту.

Из Владимирской области каждую неделю уезжают машины с гуманитарной и хозяйственной помощью для военных — сбор и отправка продолжаются без перерывов.Ко Дню Победы бойцам доставили груз из Кольчугинского округа: инструменты, электрооборудование, стройматериалы и теплоизоляцию. Значительную поддержку в подготовке груза оказали местные предприниматели.По заявке контрактников из Гусь‑Хрустального оперативно отправили бочки, еврокубы, укрывную пленку, стальные тросы, маскировочные сети и письма от детей. Правительство области поблагодарило «Единую Россию» и сотрудников «Спецпредприятия» за организацию и погрузку.Город Петушки отправил на Курское направление лес, фанеру и доски для обустройства позиций и выполнения боевых задач. Отдельно отмечена помощь ИП Николая Мартынчука и его команды.Участницы объединения «Игрушечное дело» из поселка Мелехово передали куклы‑обереги, пряники, вязаные носки и детские рисунки — теплые послания для бойцов.Правительство Владимирской области подчеркивает, что такие отправки важны не только с практической стороны, но и для моральной поддержки — чтобы солдаты знали, что их ждут и поддерживают. Власти выражают благодарность всем, кто не остается в стороне.