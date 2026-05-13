Владимирстат опубликовал данные о росте цен на жильё в регионе. За год новостройки подорожали на 10,6%, а вторичное жильё – на 10,8%, сообщили в ведомстве. Средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек к концу первого квартала достигла 116,4 тысячи рублей. Год назад эта цифра составляла 111,1 тысячи. «Вторичка» тоже подросла: с 95,4 до 103,6 тысячи