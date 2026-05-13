Общественные пространства региона, обустроенные в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», встретили весну обновленными и аккуратными.Волонтеры, молодежные организации, школьники, студенты и активные жители вышли на масштабные субботники по всему региону. В Кольчугинском округе навели порядок на Веденеевском кладбище, в Вязниках очистили смотровую площадку «Венец», а в Юрьеве‑Польском работали на набережной реки Колокша. В Камешково благоустроили Аллею Славы и площадь Ленина. Уборка также прошла в Судогде, Коврове и Александрове.Министр молодежной политики Елена Янина отметила, что такие акции сплачивают людей и прививают бережное отношение к общественным территориям, которые становятся центрами городской жизни.