Средняя стоимость похорон во Владимирской области в 2025 году составила 62 тысячи рублей, что на 17% больше, чем годом ранее.Это почти на 8 тысяч рублей ниже средней цены по ЦФО (69,9 тысячи рублей).В ЦФО самые дорогие похороны зафиксированы в Липецкой области (115,7 тыс.), Подмосковье (110,3 тыс.), Тамбовской области (105,5 тыс.) и в Москве (102,4 тыс.); самые дешевые — в Смоленской (22,3 тыс.) и Рязанской (25,3 тыс.) областях.Максимальный годовой рост цен показала Тульская область (+27% до 82,9 тыс.), за ней следуют Белгородская (+22,8% до 54,5 тыс.) и Москва (+22,46% до 102,4 тыс.), минимальный — Рязанская (+4,13%).Средняя стоимость по России в 2025 году, по тем же данным, составила 79,5 тысячи рублей.