Суд вынесет окончательный приговор и назначит наказание.

Коллегия присяжных признала собранные СК доказательства достаточными для обвинительного вердикта в отношении жителя Гусь‑Хрустального 1978 г.р.Следствие установило, что обвиняемый несколько лет одалживал у знакомого небольшие суммы и не возвращал их. В начале апреля 2024 года при требовании вернуть долг в 10 тысяч рублей он пришёл в квартиру на ул. Карла Либкнехта и ударил потерпевшего ножом в спину. Мужчина был найден сыном и скончался.Поначалу фигурант давал показания как свидетель, отрицая причастность, но экспертизы и следственные действия (ДНК на окурках, показания соседей, детализация звонков, видеозаписи, банковские выписки) опровергли его версию.Ему предъявлено обвинение по п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений). Под давлением доказательств он сначала признался на месте, затем вновь отказался.