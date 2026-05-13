Студентка Владимирского экономико-технологического колледжа Карина Назарова заняла второе место на межрегиональном этапе чемпионата «Профессионалы». Девушка успешно выступила в

Студентка Владимирского экономико-технологического колледжа Карина Назарова заняла второе место на межрегиональном этапе чемпионата «Профессионалы». Девушка успешно выступила в компетенции «Предпринимательство» на соревнованиях в Уфе. Об этом рассказали в облправительстве. Для Владимирской области этот результат стал историческим, так как регион впервые вошел в тройку лидеров в данном направлении среди 35 участников со всей страны. Карина Назарова