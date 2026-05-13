По данным туроператора «Алеан», летом около 13% любителей экскурсионного отдыха отправляются по «Золотому кольцу», включая маршруты во Владимирскую область.Чаще всего в программу входят Владимир и Суздаль. Пятидневный тур из Москвы для двоих стоит от 65 тыс. руб.Эксперты отмечают, что Суздаль лидирует по цене ночи — в среднем 9,1 тыс. руб. (+17% к 2024 году) и входит в число самых дорогих городов маршрута.Специалисты предупреждают, что опираться лишь на бренд «Золотого кольца» уже недостаточно, регионам нужны новые туристические продукты.Агрегаторы и туроператоры фиксируют устойчивый интерес к историческим и гастрономическим направлениям, а локальные фестивали стимулируют повторные поездки.Маршрут популярен для коротких поездок на 1–2 ночи.Основная аудитория - люди 35–55 лет. Также среди клиентов растет доля молодежи из‑за интерактивных программ, в виде дегустаций и возможности делать яркие фото для социальных сетей.