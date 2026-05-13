На трассе Р‑132 столкнулись ГАЗ, Hyundai и Kia, пострадал 11‑летний пассажир.

8 мая на трассе Р‑132 «Золотое кольцо», у западного съезда на М‑7 «Волга», случилось столкновение трех автомобилей.По версии полиции, 31‑летний водитель грузового ГАЗ, двигавшийся по левой полосе в сторону улицы Растопчина, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Hyundai, ехавшим перед ним. За рулем легковушки был мужчина 1972 года рождения.От удара Hyundai отбросило вперед, и он врезался в Kia, которым управлял мужчина 1970 года рождения.Все три автомобиля получили механические повреждения.Пассажир одного из транспортных средств получил травмы. Это 11‑летний мальчик, ему госпитализация не понадобилась.В региональном УМВД сообщили, что пассажиру Hyundai 2015 года рождения, назначено амбулаторное лечение.