На трассе Р‑132 столкнулись ГАЗ, Hyundai и Kia, пострадал 11‑летний пассажир.
8 мая на трассе Р‑132 «Золотое кольцо», у западного съезда на М‑7 «Волга», случилось столкновение трех автомобилей.
По версии полиции, 31‑летний водитель грузового ГАЗ, двигавшийся по левой полосе в сторону улицы Растопчина, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Hyundai, ехавшим перед ним. За рулем легковушки был мужчина 1972 года рождения.
От удара Hyundai отбросило вперед, и он врезался в Kia, которым управлял мужчина 1970 года рождения.
Все три автомобиля получили механические повреждения.
Пассажир одного из транспортных средств получил травмы. Это 11‑летний мальчик, ему госпитализация не понадобилась.
В региональном УМВД сообщили, что пассажиру Hyundai 2015 года рождения, назначено амбулаторное лечение.