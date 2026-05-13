В небе над регионом перехвачены и уничтожены украинские дроны.

Миноборона сообщает, что утром 13 мая в небе над рядом регионов перехватили и уничтожили украинские беспилотники, включая воздушное пространство Владимирской области.По данным военного ведомства, в интервале 07:00–09:00 средствами ПВО были поражены 26 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской и Владимирской областями, Московским регионом и над акваторией Азовского моря.Региональные власти пока не уточнили, в каком районе Владимирской области были сбиты аппараты, есть ли разрушения в результате падения обломков или пострадавшие.