В деревне Раменье восстановление памятника землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, стало возможным благодаря совместным усилиям местных жителей при поддержке спонсоров,

В деревне Раменье восстановление памятника землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, стало возможным благодаря совместным усилиям местных жителей при поддержке спонсоров, администрации МО Боголюбовское и Правительства области. Работы проводились в рамках губернаторской программы «30/70». Право открыть обновленный мемориал было предоставлено старейшей жительнице деревни, труженице тыла Антонине Ивановне Романовой. Отреставрированный мемориал открыли в селе Весь.