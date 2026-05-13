Работы выполнены при содействии администрации Ковровского округа.

Культурное учреждение в селе Крутово открылось после капитального ремонта и модернизации.Реализация работ стала возможна благодаря победе в областном конкурсе грантов 2025 года на поддержу творческих проектов в сфере культуры.На полученные средства и при содействии района провели внутренний ремонт, облагородили прилегающую территорию и создали историко-мемориальный уголок в честь Георгия Шпагина, конструктора-оружейника.Жители Крутово получили доступ к современным библиотечным и информационным технологиям.В библиотеке также запущены новые просветительские проекты и регулярные уютные мероприятия.