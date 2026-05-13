В День Победы в Суздальском округе открыли два восстановленных памятника.

В деревне Раменье завершили реставрацию памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Работы организовали жители при поддержке спонсоров, администрации МО Боголюбовское и правительства Владимирской области. Ремонт провели в рамках губернаторской программы «30/70». Право открыть обновленный мемориал передали старейшей жительнице деревни, труженице тыла Антонине Ивановне Романовой.В селе Весь торжественно открыли отреставрированный мемориал. У его подножия зажжен вечный огонь как знак памяти и благодарности. Инициатором восстановления стал староста Юрий Трутнев. Он напомнил, что 40 лет назад в селе проходило похожее торжество, и тогда огонь привезли отцы нынешних жителей, в том числе его отец. По его словам, цель работ — вернуть утраченную традицию и почтить память предков.