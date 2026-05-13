Права пенсионерки восстановлены.

Прокуратура города проверила обращение жительницы о нарушениях в деле исполнительного производства.Установлено, что в службе судебных приставов велось исполнительное производство в отношении пенсионерки.Хотя пенсионерка просила сохранить прожиточный минимум, из ее пенсии в течение нескольких месяцев удерживали суммы, что привело к уменьшению дохода ниже прожиточного минимума.Прокурор внес представление руководству УФССП по Владимирской области.После вмешательства прокуратуры пристав направил взыскателю требование вернуть незаконно удержанные средства, которые были перечислены заявительнице.