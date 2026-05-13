В день рождения полководца к подножию памятника возложили цветы.

В день рождения полководца и дипломата Александра Невского во Владимире прошла торжественная церемония возложения цветов.Шестой год подряд у подножия памятника собираются представители городской Общественной палаты, Совет старейшин, ветераны, активисты некоммерческих организаций и школьники, чтобы отдать дань уважения.Александр Невский остается ключевой фигурой в истории региона и страны. Ежегодная традиция помогает сохранять историческую память и воспитывать патриотизм у молодого поколения владимирцев.